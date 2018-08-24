Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам на 0,1-0,4 процентного пункта, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Накануне зампред правления крупнейшего российского банка Александр Морозов сообщил, что Сбербанк не ожидает снижения ставок по вкладам, и вполне возможно их повышение. Также он заявил, что банк ожидает повышения ключевой ставки ЦБ до 7,5% на конец 2018 года с плавным снижением до 7% на конец 2020 года.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа составила 6,32%, не изменившись по сравнению с первой декадой.