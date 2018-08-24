Вопрос санкций на совещании с бизнесом не успели обсудить, сообщил Белоусов

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Угроза санкций не обсуждалась на совещании с бизнесом, сообщил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов по итогам встречи.

"Нет, времени не хватило", — ответил он на соответствующий вопрос.

В пятницу в РСПП российские компании встречались с Белоусовым и первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым. Администрация США анонсировала 8 августа новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.