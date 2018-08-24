Вопрос об изъятии допдоходов еще не решен, заявил Песков

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Вопрос об изъятии допдоходов еще не решен и находится на стадии обсуждения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока есть позиция Белоусова, есть позиция прочих ведомств, то есть позиция, как таковая, пока, что называется, незатверждена, она не сформулирована как позиция Кремля или позиция Белого дома, она пока на стадии обсуждения", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле какие-то компромиссные варианты в вопросе изъятия допдоходов или позиция совершенно неизменна.
"Вы знаете, что проработка этого вопроса осуществлялась в правительстве, по линии кабинета министров. В Кремле была сформулирована экспертная точка зрения со стороны Белоусова, и она обсуждается", — добавил он.