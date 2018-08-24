Силуанов рассказал о работе правительства по стабилизации рубля

Табло курса обмена доллара и евро к рублю на Новом Арбате в Москве

Табло курса обмена доллара и евро к рублю на Новом Арбате в Москве

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Правительство не ослабляет и не укрепляет рубль, сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов по итогам обсуждения "плана Белоусова" с компаниями.

"Правительство осуществляет политику, направленную на прогнозируемость и стабилизацию рубля вне зависимости от внешней конъюнктуры", — уточнил он, отвечая на вопрос, не планирует ли кабмин дальнейшее ослабление национальной валюты.

Сейчас рубль определяется с учетом плавающих принципов — как потоками валюты в страну, так и из страны, а также ценами на основные товары экспорта, напомнил министр.

В пятницу прошла встреча помощника президента Андрея Белоусова и Антона Силуанова с представителями бизнеса, посвященная теме изъятия дополнительных доходов в бюджет. Мера может затронуть "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий" и "Акрон".

Инициатива принадлежит Белоусову и находится на стадии обсуждения.

Влияние на рубль

Рубль остается под давлением на фоне обострения санкционной риторики со стороны Вашингтона. При этом существенного ослабления российской валюты на фоне новых санкций США эксперты не прогнозируют.

В начале августа Госдепартамент объявил о новых мерах против Москвы из-за "использования Россией химоружия в Солсбери". Накануне вступил в силу первый пакет санкций, ограничивающий поставки в Россию продукции двойного назначения. Однако, по мнению экспертов, эти меры уже учтены в котировках.

Гораздо опаснее для российской экономики, по мнению отдельных аналитиков, инициативы сенатора Линдси Грэма и его коллег, которые предложили ввести жесткие санкции против российских госбанков и новых выпусков облигаций.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>