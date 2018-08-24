Hyundai предоставит участникам ВЭФ-2018 160 автомобилей премиум-класса

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Корейская компания Hyundai предоставит участникам Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре во Владивостоке, 160 автомобилей премиум-класса, сообщил управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.

Торжественная церемония передачи ключей официального автомобиля Восточного экономического форума-2018 прошла в Москве в пятницу. Им выбран Hyundai Genesis G-80. Вместо связки ключей Калицев вместе с генеральным директором "Хендэ Мотор СНГ" Хваном Ки Ёном передали директору Фонда "Росконгресс" Александру Стуглеву игрушечную модель Genesis.

По словам Калицева, компания второй раз предоставляет автомобили для участников ВЭФ. "Мы предоставляли 150 автомобилей в прошлом году. В этом году мы передаем рекордное для нас количество автомобилей Genesis для нужд форума — 160, также еще 55 автомобилей Н-1", — сказал он на пресс-конференции перед церемонией, выразив надежду на долгосрочное сотрудничество в рамках Восточного экономического форума.

Глава "Росконгресса" в свою очередь поблагодарил компанию за двухлетнее сотрудничество. "Несомненно, качество автомобилей премиального класса, которые предоставляются нашим участникам, соответствует и уровню мероприятия, и запросам участников и партнеров, которые организуют мероприятие", — отметил он. Стуглев напомнил, что ВЭФ является крупнейшим событием как для Дальнего Востока, так и для России в целом, собирая ключевых экспертов, лидеров бизнеса и мировой политики — в форуме принимают участие президент России и главы соседних стран.

По информации Калицева, машины для ВЭФ-2018 были напрямую доставлены из Кореи. После форума эти автомобили будут отправлены в европейскую часть и проданы как слегка подержанные. Часть автомашин, задействованных на прошлом форуме, уже реализована, уточнил он.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. Фонд "Росконгресс" — социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.