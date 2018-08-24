Центробанк упростил получение электронного ОСАГО

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Центробанк упростил получение электронного полиса ОСАГО, соответствующее указание опубликовано на сайте регулятора.
Так, теперь ключ простой электронной подписи должен состоять только из латинских букв и цифр. Это позволит избежать ситуации, когда автовладелец не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за того, что в ключе используются схожие по написанию русские и латинские буквы.
Также появились требования к отсканированным копиям документов, которые клиент загружает на сайт страховщика. Для снижения риска мошенничества установлено, что договор е-ОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с даты его заключения. Кроме того, теперь на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя.
Изменения вступят в силу через десять дней после опубликования на сайте регулятора.