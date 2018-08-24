Власти Кубани ожидают рост урожая овощей и фруктов в 2018 году

КРАСНОДАР, 24 авг — РИА Новости. Власти Краснодарского края ожидают, что урожай овощей и фруктов в текущем году превысит показатели 2017 года, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"На Кубани полным ходом идет уборка овощей и фруктов. Уже собрано почти 225 тысяч тонн овощей. Лидирующие позиции занимают сахарная кукуруза и корнеплоды. По итогам года ожидаем рост производства кукурузы до 110 тысяч тонн, моркови – до 50 тысяч тонн, свеклы — до 48 тысяч тонн. По нашим прогнозам, валовое производство овощей защищенного грунта должно перешагнуть планку в 110 тысяч тонн. В целом, по каждой из этих культур мы прогнозируем рост в сравнении с прошлым годом", — сказал Кондратьев.

Урожай овощей в крае в 2017 году составил 866 тысяч тонн, тепличных овощей — 85 тысяч тонн. Губернатор добавил, что общий урожай фруктов также превысит показатели прошлого года и составит около 450 тысяч тонн, как и в 2016 году, когда в регионе был рекордный сбор. В настоящий момент собрано почти 80 тысяч тонн.

"Я считаю, что на Кубани должна продаваться местная продукция, и уж тем более в сезон. Чтобы полностью обеспечить рынок собственными яблоками, мы планомерно наращиваем площади. С начала года разбили 1,127 тысячи гектаров молодых садов. До конца года планируем заложить почти столько же", — уточнил глава региона. Губернатор затруднился дать прогнозы по сое, кукурузе и подсолнечнику, так как их уборка только началась.

"По винограду край прочно удерживает первое место в стране — у нас производится более 42% общероссийского объема. В этом году аграрии надеются получить более 200 тысяч тонн ягоды (в 2017 году в регионе было собрано около 200 тысяч тонн винограда — ред.). Для получения высоких урожаев у садоводов есть хорошая материальная поддержка. В текущем году из бюджета на эти цели направлено свыше 600 миллионов рублей", — пояснил Кондратьев. По его словам, в целом в текущем году на поддержку АПК региона из федерального и краевого бюджетов выделено свыше 7 миллиардов рублей.

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