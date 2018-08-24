ЦБ хочет без суда блокировать сайты финансовых мошенников, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Банк России хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества, эта идея обсуждалась на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Максима Акимова, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

ЦБ разработал проект поправок в закон "Об информации", наделяющих его такими полномочиями, причем вне зависимости от того, в российской или иностранной зоне находится сайт, подтвердил газете представитель регулятора. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование. Если Банк России получит такие полномочия, он станет седьмым госорганом, который имеет право вносить сайты в реестр запрещенной информации.

ЦБ хотел бы блокировать четыре вида сайтов, рассказали изданию источники. Регулятор нацелился на сайты, названия которых схожи с другими, что позволяет им вводить потребителей в заблуждение, а также на сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии. Право блокировать такие сайты может получить либо председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, либо кто-то из ее заместителей, решили на совещании.

Также ЦБ хочет блокировать сайты, предоставляющие доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций, но не во внесудебном, а в досудебном порядке, используя блокировку как обеспечительную меру. Кроме того, Банк России просит полномочий блокировать сайты, которые распространяют недостоверные сведения о состоянии финансовых организаций. Но такую идею Акимов не поддержал. Все эти подробности обсуждения представитель ЦБ не стал комментировать.

ЦБ уже может без суда блокировать сайты с фишингом и вредоносными программами, но лишь в российских доменных зонах.ru и.рф благодаря специальному статусу "компетентной организации", полученному от администратора этих доменов – Координационного центра национального домена сети интернет. Всего таких организаций сейчас девять. Делается это путем так называемого разделегирования домена, когда регистратор отвязывает адрес от сайта и если перейти по ссылке, то сайт не откроется. Работает это лишь с российскими регистраторами и, соответственно, российскими доменами. Но сейчас речь идет о внесении сайта в специальный реестр Роскомнадзора, после чего операторы связи блокируют доступ к сайту, рассказывают собеседники "Ведомостей".

Представитель Роскомнадзора переадресовал вопросы газеты в Минкомсвязи, представитель которого отказался от комментариев. Так же поступил представитель Акимова.