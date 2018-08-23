Deutsche Bank не планирует менять отношения с Россией, заявил источник

ЛОНДОН, 23 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Deutsche Bank не планирует менять отношения с правительством России, направленное им письмо было стандартной формальностью, сообщил РИА Новости осведомленный источник в банковских кругах в Лондоне.
По словам источника РИА Новости, данный стандартный опрос никак не повлияет на взаимодействие Deutsche Bank с Россией.
"Этот опросник не предполагает принятия каких-либо мер в отношении России, которая остается для банка одним из стратегических рынков. Ничего не изменилось. Это был формальный опрос", — сказал собеседник агентства, добавив, что такие письма банк направляет всем своим клиентам.