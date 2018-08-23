Рубль укрепился на решении ЦБ приостановить покупку валюты

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Рубль значительно укрепляется к доллару и евро после решения Банка России приостановить покупки валюты для Минфина, следует из данных торгов Московской биржи.

До решения ЦБ доллар торговался около 69 рублей, евро – в районе 79,8 рубля. После публикации рубль отыграл потери и теперь растет — курс доллара расчетами "завтра" к 14:03 мск снижался на 30 копеек, до 67,73 рубля, евро — на 47 копеек, до 78,43 рубля.

Центробанк планировал покупать валюту с 7 августа по 6 сентября на 16,7 миллиарда рублей в день, всего — на 383,2 миллиарда рублей. Но на фоне новых американских санкций и последующего ослабления рубля покупки прерывались с 9 по 16 августа. Последнюю операцию ЦБ совершил расчетами 22 августа, закупив валюты на 20,1 миллиарда рублей.

Решение о возобновлении закупок регулятор примет с учетом обстановки на финансовых рынках в сентябре.

По мнению аналитика из Росбанка Евгения Кошелева, вряд ли будет сильный отскок рубля. "Если в ближайшие пару дней не поступят каких-то негативных новостей, связанных с санкциями, острых новостей с развивающихся рынков, мы можем еще в пределах рубля скорректироваться от текущих значений. Дальше будем смотреть на то, как выстроен баланс рисков с учетом сентябрьских ожидаемых событий", — сказал он РИА Новости.







