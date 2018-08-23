В Credit Suisse опровергли сообщения о заморозке активов россиян

ЖЕНЕВА, 23 авг — РИА Новости. Швейцарский банк Credit Suisse не замораживал российские счета, а реклассифицировал некоторые активы, то есть перевел их из одного класса управления в другой, заявили РИА Новости в кредитной организации.

В банке пояснили, что Credit Suisse сотрудничает с международными регуляторами в тех юрисдикциях, где ведет бизнес, и соблюдает санкции, в том числе и против России.

"После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, попавшие под данные ограничения, из активов под управлением (Assets under Management) в активы на доверительном хранении (Assets under Custody). Такая реклассификация не означает замораживания активов", — заявили в банке.

Представители Credit Suisse отметили, что это не коснулось российских клиентов, которые не находятся под санкциями, и не привело к финансовым потерям.

"Российский рынок является для нас одним из приоритетных, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", — подчеркнули в Credit Suisse.

Ранее сообщалось, что второй по величине швейцарский банк заморозил связанные с Россией счета примерно на пять миллиардов долларов, чтобы избежать попадания под американские санкции.

Сейчас действует сразу несколько пакетов санкций, введенных США против России. С 22 августа должны были вступить в силу новые ограничительные меры, которые Вашингтон увязывает с "делом Скрипалей". Они предусматривают ограничения на поставки в Россию продукции двойного назначения. Кроме того, на этой неделе американские власти внести в список киберсанкций двух россиян и одну компанию, а в список санкций по КНДР — две компании и шесть судов.

Москва неоднократно заявляла, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно. Президент Владимир Путин назвал новые американские меры бессмысленными и выразил надежду, что к Вашингтону придет осознание бесперспективности такой политики.