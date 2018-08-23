"Ростелеком" хочет, чтобы зарубежные интернет-компании платили за трафик

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. "Ростелеком" считает необходимым выровнять условия работы зарубежных и отечественных компаний на рынке РФ, обязав иностранцев платить за использование инфраструктуры передачи данных, в которую российские операторы инвестируют огромные средства, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Мы по-прежнему поддерживаем эту идею как вариант выравнивания условий между российскими и иностранными участниками рынка. Считаем необходимым проработать концепцию реализации проекта корректировки принципа сетевой нейтральности. Поэтому "Ростелеком" участвует в формировании таких инициатив", — сказал представитель оператора. В "Ростелекоме" считают, что обсуждению и законодательной регламентации подлежит не закрепление внедрения принципа сетевой нейтральности, а регулирование случаев, в которых такая нейтральность является необходимой.

Ранее в мае глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на ПМЭФ-2018 предложил отменить принцип сетевой нейтральности, который позволяет осуществлять доступ ко всем ресурсам в интернете без ограничений, если они содержат легальный контент. Российские операторы связи, по его словам, инвестируют в развитие телекоммуникационной инфраструктуры, а крупные зарубежные компании, такие как Google, Facebook и другие нет, но при этом получают существенные доходы благодаря российским пользователям.

Осеевский считает, что в российских сетях приоритет необходимо отдавать трафику тех компаний, которые за него заплатили. По его мнению, у операторов, в частности, должна быть возможность регулировать трафик еще и в силу выполнения требований "пакета Яровой", поскольку значительная часть хранимого объема трафика приходится на видео.

В среду СМИ написали, что "Ростелеком" и "Мегафон" разработали законопроект, который позволит переложить часть затрат на исполнение "пакета Яровой" на иностранные интернет-компании. Согласно тексту законопроекта, копия которого есть в распоряжении Рейтер, операторы предлагают ввести в законодательство понятие "организатор распространения информации в сети интернет, контролируемый иностранным лицом".