Deutsche Bank пригрозил правительству России разрывом отношений, пишут СМИ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Лондонское подразделение Deutsche Bank запросило у правительства России "самую свежую информацию о вашей фирме", сообщают "Ведомости".

Банк направил письмо в правительство 27 июня. В документе финансовое учреждение указало, что анализирует предоставляемые правительству услуги и имеющиеся у него документы в рамках процедуры комплаенса — практики Know your customer ("Знай своего клиента"). Там пояснили, что информация о клиентах должна обновляться в соответствии с внутренними правилами банка и требованиями регулятора.

"Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения", — цитирует газета текст письма.

В обращении также указано, что банк может начать процедуру прекращения отношений, если правительство не свяжется с ним в течение тридцати дней. Этот срок истек. По словам неназванных чиновников финансово-экономического блока, ответ направлен не был. При этом и Deutsche Bank больше не присылал извещений на этот счет, утверждают источники газеты.

Какие операции банк проводил или проводит для российского правительства, в письме не указывается.