Петербург и Хоккайдо готовы сотрудничать в различных областях

САППОРО, 23 авг — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и губернатор префектуры Хоккайдо (Япония) Харуми Такахаси договорились о сотрудничестве в области образования, здравоохранения, городского хозяйства, туризма и культуры, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг в Саппоро губернаторы подписали протокол о плане мероприятий (дорожную карту) по развитию сотрудничества между Санкт-Петербургом и Хоккайдо на 2018-2022 годы. Стороны обсудили развитие сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере образования, здравоохранения, городского хозяйства, туризма, культуры.

"Нам интересен ваш опыт в сфере утилизации твердых бытовых отходов. Эта тема актуальна для Санкт-Петербурга, так как мы отказались от утилизации отходов на полигонах и нам необходима глубокая переработка отходов. Ваш багаж в этой отрасли нам особенно интересен… Я хотел бы отметить еще одно направление, связанное с водоподготовкой и водоотведением. В составе делегации — руководитель нашего водоканала. Наш водоканал считается одним из лучших в России, и на базе водоканала мы открыли высшее учебное заведение — академия воды. Я думаю, что и нашим японским коллегам будет интересно ознакомиться с этим опытом", — сказал Полтавченко.

Он также пригласил японских производителей автокомпонентов принять участие в работе автомобильного кластера Санкт-Петербурга. По его словам, важным является сотрудничество в области образования.

На встрече были подписаны соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургским государственным университетом и Префектуральным медицинским университетом, а также между школой №83 Санкт-Петербурга и школой Sapporo Ritsumeikan.

"В рамках нашей встречи подписаны соответствующие документы, также как и развитие школьного обмена. В нашем городе две школы занимаются углубленным изучением японского языка. Я думаю, что школьные обмены позволят активизировать отношения между людьми. Именно такие связи способствуют развитию взаимного доверия между странами и конкретными регионами", — сказал Полтавченко.

Харуми Такахаси выразила надежду на расширение связей с Санкт-Петербургом. "Я очень высоко оцениваю темп роста обмена между нашими регионами и очень надеюсь на расширение и укрепление таких связей", — сказала она.

Глава Хоккайдо также предложила петербургской делегации ознакомиться с разработками в области технологий беспилотного транспорта, которые разрабатывает университет Хоккайдо. Также она отметила важность развития сотрудничества в области культуры и туризма.

"Что касается области культуры и туризма, хотелось бы выразить благодарность в том, что состоится концерт артистов балета Михайловского театра. Я думаю, что это прекрасная возможность для жителей Хоккайдо, в частности для тех, кто имеет связи с Россией, а также для детей, которые занимаются балетом. Я очень надеюсь, что концерт позволит активизировать отношения между нашими регионами и позволит сблизить расстояния между Хоккайдо и Петербургом, и это станет стимулом для развития отношений", — сказала она.

Официальная делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко посещает город Саппоро (префектура Хоккайдо, Япония). В состав делегации также вошли: председатель законодательного собрания северной столицы Вячеслав Макаров, вице-губернатор Олег Марков, представители отраслевых комитетов Петербурга, предприятий городского хозяйства, деловых кругов, здравоохранения, образования и культуры.