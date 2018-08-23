США пока не опубликовали планировавшиеся санкции против России

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. США в среду так и не опубликовали объявленные заранее санкции против России по так называемому делу Скрипалей.

Новый пакет санкций запрещает поставки в Россию товаров двойного назначения. Об этих санкциях было объявлено 8 августа. Представители администрации США говорили, что санкции будут опубликованы ориентировочно 22 августа, хотя точной даты не называли.

По состоянию на поздний вечер по вашингтонскому времени сайт официальной газеты правительства США Federal Register не содержал описания новых санкций, которые вступают в силу с момента публикации.

Госдепартамент и министерство финансов США не ответили на запросы РИА Новости о том, когда планируется опубликовать санкции.

Основанием санкций были обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

Второй, более жесткий пакет этих санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипалей" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по "делу Скрипалей" в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипалей, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.