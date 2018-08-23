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Экономика

Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на 5 миллиардов долларов

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Санкции в отношении России (6961)
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© AFP 2018 / Fabrice CoffriniЛоготип швейцарского банка Credit Suisse. Архивное фотоЛоготип швейцарского банка Credit Suisse. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Credit Suisse, второй по величине в Швейцарии банк, заморозил связанные с Россией активы на общую сумму примерно 5 миллиардов швейцарских франков (около 5 миллиардов долларов), передает Рейтер, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства данные со счетов.

Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы прессы в Вашингтоне. 17 августа 2018
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Политолог: США готовы сотрудничать только с теми, кто выполняет их команды
Уточняется, что финансовая организация приняла такое решение, чтобы избежать попадания под американские санкции.

Как заявила пресс-секретарь, банк сотрудничает с международными регуляторами стран, где осуществляет работу, чтобы обеспечить соблюдение санкций, в том числе ограничительные меры против России.

Реакция российских парламентариев

Как заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, позиция Credit Suisse представляет собой удар по доллару и репутации финансовых институтов. По его мнению, это может привести к разрушению мирового финансового порядка.

Аксаков выразил надежду, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована.

Трамп на встрече со своими сторонниками в городе Тампа в штате Флорида. 1 августа 2018
© AP Photo / Chris O'Meara
Быть или не быть… У США с санкциями что-то пошло не так
В свою очередь, первый заместитель руководителя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что решение Credit Suisse укладывается в логику антироссийских санкций.

По его словам, одно из направлений этого "антироссийского вектора" — стремление вывести на "свет божий" финансовые потоки, относящиеся к России".

Также сенатор назвал решение швейцарского банка "прецедентом".

Американские санкции

США под различными предлогами ввели против России большое количество санкций. Часть ограничительных мер накладывается по распоряжению президента, и он имеет право их снять.

Однако остальные были применены на основании закона "О противодействии противникам Америки через санкции", принятого конгрессом. К ним относятся санкции в отношении граждан и компаний, которые якобы "причастны к кибератакам против США". Отменить эти санкции без согласия законодательного органа невозможно.

Митинг по случаю освобождения от террористов в городе Массифра
© Фото : SANA
Логический парадокс. США "нашли" рычаг давления на Россию
Восьмого августа власти США анонсировали очередные санкции в отношении Москвы из-за "дела Скрипалей". Первый пакет санкций вступил в силу в среду. Меры касаются ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

В Вашингтоне заявляют, что США продолжат вводить санкции в отношении России, если она "не изменит свое поведение".

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Svetlana Borisova
А почему бы и нет. А пусть ка сделают эти "потоки" прозрачными. 5 млрд баксов в швейцарии из ниоткуда не взялись.
01:44
23.08.2018
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