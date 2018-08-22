Банк России увеличил закупки золота до максимума с начала года

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Центробанк увеличил закупки золота до максимума с начала года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

Как отмечает издание, в июле Россия закупила чуть более 26 тысяч тонн золота. Таким образом, общий объем запасов составил 2 170 тонн, а его стоимость оценивается в 77,4 миллиарда долларов. Более масштабную закупку золота Центробанк проводил только в ноябре прошлого года.

"Это очень мудрый ход со стороны Путина. Россия сейчас находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от американских долларов и приобретают золото. Это защищает их от санкций и заморозки долларовых активов", — приводит издание заявление Джима Ричардса, редактора издания Strategic Intelligence

Помимо этого, партнер британской компании SP Angel Джон Мейер высоко оценил действия Центробанка. По его мнению, США все чаще используют доллар как оружие, поэтому вложения в золото — наиболее подходящий вариант для тех, кто не хочет рисковать, инвестируя в доллар.

Ранее российский президент выразил надежду, что в Вашингтоне поймут бесперспективность введения санкций против Москвы и вернутся к сотрудничеству в нормальном режиме.

США ввели против России большое количество ограничительных мер под различными предлогами. Часть санкций накладывается по распоряжению американского президента и может быть им снята, однако другие введены в соответствии с законом конгресса "О противодействии противникам Америки через санкции" и не могут быть отменены без согласия конгресса. Москва неоднократно заявляла, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно. В МИД подчеркивали, что Россия считает односторонние санкционные волны США нелегитимными и бесполезными.