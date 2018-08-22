МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Центробанк увеличил закупки золота до максимума с начала года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда.
Как отмечает издание, в июле Россия закупила чуть более 26 тысяч тонн золота. Таким образом, общий объем запасов составил 2 170 тонн, а его стоимость оценивается в 77,4 миллиарда долларов. Более масштабную закупку золота Центробанк проводил только в ноябре прошлого года.
"Это очень мудрый ход со стороны Путина. Россия сейчас находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от американских долларов и приобретают золото. Это защищает их от санкций и заморозки долларовых активов", — приводит издание заявление Джима Ричардса, редактора издания Strategic Intelligence
Ранее российский президент выразил надежду, что в Вашингтоне поймут бесперспективность введения санкций против Москвы и вернутся к сотрудничеству в нормальном режиме.
США ввели против России большое количество ограничительных мер под различными предлогами. Часть санкций накладывается по распоряжению американского президента и может быть им снята, однако другие введены в соответствии с законом конгресса "О противодействии противникам Америки через санкции" и не могут быть отменены без согласия конгресса. Москва неоднократно заявляла, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно. В МИД подчеркивали, что Россия считает односторонние санкционные волны США нелегитимными и бесполезными.