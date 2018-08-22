МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse заморозил счета, связанные с Россией, примерно на 5 миллиардов швейцарских франков (около 5 миллиардов долларов), чтобы избежать попадания под санкции США, пишет агентство Рейтер, ссылаясь на данные со счетов, которые есть в распоряжении агентства.

Пресс-секретарь Credit Suisse заявила агентству, что банк сотрудничает с международными регуляторами стран, где осуществляет работу, чтобы обеспечить соблюдение санкций, включая санкции в отношении России.