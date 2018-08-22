Представитель Козака оценил угрозу роста розничных цен на бензин

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Участники совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака обсудили ситуацию на российском топливном рынке, угроза роста розничных цен вследствие внешней конъюнктуры и выбытия ряда НПЗ на ремонт минимальна, сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.

"На совещании у Козака обсуждалась ситуация на рынке моторного топлива. По данным докладов ФАС и Минэнерго, маржа независимых АЗС сохраняется на приемлемом уровне. Несмотря на меняющуюся внешнюю макроэкономическую конъюнктуру и выбытие ряда НПЗ на ремонты, угроза давления этих факторов на розничные цены в настоящее время минимальна", — сообщил Джус.