Орешкин: мост на Сахалин могут включить в план развития инфраструктуры

СОЧИ, 22 авг — РИА Новости. Мост на Сахалин может появиться среди проектов, которые войдут в план развития магистральной инфраструктуры, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"У нас в тот план, который сейчас представлен правительству, не погружена полностью инвестиционная программа РЖД и ряд объектов, которые будут реализовываться за счет инвестпрограммы РЖД. Они, естественно, здесь не нашли пока отражения. Здесь некоторых объектов, которые будут реализовываться де-факто с точки зрения железнодорожного строительства, они просто в этом документе не присутствуют. А потом, конечно, в нем появятся", — сказал он, отвечая на вопрос, появится ли в плане проект строительства моста на Сахалин.

Президент РФ Владимир Путин в майском указе поручил правительству подготовить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и утвердить его до 1 октября 2018 года. Он должен обеспечить в 2024 году развитие транспортных коридоров "Запад-Восток" и "Север-Юг" для перевозки грузов, повышение уровня экономической связанности территории РФ. Целевым показателем также является гарантированное обеспечение доступной электроэнергией на территории страны. МЭР разработало проект документа и внесло его в правительство.

В ходе прямой линии 7 июня Путин отметил важность моста для жителей Сахалина. По его словам, необходимо оценить проблему с разных сторон — экономической эффективности, загрузки этого моста, геополитических обстоятельств, необходимости развития инфраструктуры.

ТЭО проекта моста будет готово в декабре 2018 года, после чего его представят правительству. В случае принятия правительством положительного решения начало работ намечено на 2021 год. Строительство может продлиться около пяти лет. В июле первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин сообщал РИА Новости о том, что РЖД проводит расчеты по двум вариантам — строительство моста или тоннеля, и стоимость по ним примерно одинаковая.

Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века.