Орешкин: мост на Сахалин могут включить в план развития инфраструктуры

СОЧИ, 22 авг — РИА Новости. Мост на Сахалин может появиться среди проектов, которые войдут в план развития магистральной инфраструктуры, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Президент РФ Владимир Путин в майском указе поручил правительству подготовить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и утвердить его до 1 октября 2018 года. Он должен обеспечить в 2024 году развитие транспортных коридоров "Запад-Восток" и "Север-Юг" для перевозки грузов, повышение уровня экономической связанности территории РФ. Целевым показателем также является гарантированное обеспечение доступной электроэнергией на территории страны. МЭР разработало проект документа и внесло его в правительство.
ТЭО проекта моста будет готово в декабре 2018 года, после чего его представят правительству. В случае принятия правительством положительного решения начало работ намечено на 2021 год. Строительство может продлиться около пяти лет. В июле первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин сообщал РИА Новости о том, что РЖД проводит расчеты по двум вариантам — строительство моста или тоннеля, и стоимость по ним примерно одинаковая.
Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века.