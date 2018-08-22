Группа "Аэрофлот" в январе-июле увеличила перевозки пассажиров на 9%

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в январе-июле увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, до 30,8 миллиона человек, сообщила компания.

"За семь месяцев 2018 года группа "Аэрофлот" перевезла 30,8 миллиона пассажиров, что на 9% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 19,8 миллиона пассажиров, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот группы увеличился на 8,2%, пассажирооборот компании — на 5,4%. Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" снизился на 0,4 процентного пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,9%, по компании показатель снизился на 1,9 п.п., до 79,8%.

В июле группа перевезла 6 миллионов пассажиров, что на 12,4% превышает результат прошлого года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 3,6 миллиона человек, увеличившись на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот группы в прошедшем месяце увеличился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" – на 7,2%.

Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" в июле увеличился на 0,3 п.п. — до 91,2%. По авиакомпании процент занятости пассажирских кресел вырос на 0,1 п.п., до 89,3%.

"Отмечается улучшение динамики процента занятости пассажирских кресел компании по сравнению с предыдущими месяцами 2018 года в связи с ростом спроса на авиаперевозки, поддержанного проведением чемпионата мира по футболу в России", — добавляется в сообщении.