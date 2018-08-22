Орешкин рассказал, когда начнется укрепление рубля

СОЧИ, 22 авг — РИА Новости. Курс рубля в ближайшие 12 месяцев будет слабее прежних ожиданий, но прогнозы по этому показателю на конец 2019 года и далее Минэкономразвития сильно менять не будет — через год рубль будет крепче текущих значений, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"То, что мы ожидаем, это то, что в ближайшие 12 месяцев… валюта будет слабее, но в целом те прогнозы, которые у нас были опубликованы и касались, например, показателей конца 2019 года, 2020-го и последующего годов по тому же валютному курсу, у нас сильно меняться не будут, потому что мы не видим каких-то таких фундаментальных изменений, чтобы наши оценки поменялись", — сказал глава Минэкономразвития.

Он пояснил, что рубль ожидается слабее именно прогнозов, а не текущего курса. "По нашим оценкам, еще раз повторюсь, если вы посмотрите те прогнозы, которые мы делали, текущие уровни они более слабые и связаны с экстраординарным временным оттоком капитала, который мы сейчас наблюдаем. Поэтому мы ожидаем, что в течение 12 месяцев, по мере того, как этот фактор сойдет на нет, мы вернемся на ту траекторию, которую мы прогнозировали. Она означает более крепкий уровень относительно текущих значений", — отметил Орешкин.

Согласно последней версии прогноза министерства, среднегодовой курс доллара в 2018 году составит 60,6 рубля, в 2019 году — 63,2 рубля, 2020 году — 63,8 рубля, 2021 году — 64 рубля, 2022 году — 64,7 рубля, 2023 году — 66,3 рубля, 2024 году — 68 рублей.