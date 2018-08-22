Инвестиции в Краснодарский край выросли до 169,1 миллиардов рублей

КРАСНОДАР, 22 авг — РИА Новости. Инвестиции в основной капитал Краснодарского края по итогам первого полугодия увеличились на 7% и составили 169,1 миллиарда рублей, сообщает департамент инвестиций региона.

По данным ведомства, по общему объему привлеченных инвестиций Краснодарский край занимает седьмое место среди регионов РФ, а в Южном федеральном округе на протяжении последних лет является лидером.

"В 2018 году инвестиции в Краснодарский край выросли на 7%. По итогам первого полугодия инвестиции в основной капитал региона составили 169,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. Как добавили в департаменте, по итогам 2018 года в экономику региона планируется привлечь инвестиций на сумму не менее 500 миллиардов рублей.

"Мы наблюдаем положительную динамику в сфере инвестиций по результатам первого полугодия, однако основной объем традиционно ожидается в третьем и четвертом кварталах. Сейчас перед нами стоит задача по привлечению как новых инвесторов в регион, так и обеспечению максимально эффективной работы по сопровождению уже реализуемых инвестпроектов", – приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Юрия Волкова.

Уточняется, что по итогам полугодия наибольшая инвестиционная активность зафиксирована в сфере транспортировки и хранения (50,7 миллиарда рублей), обрабатывающих производств (34,1 миллиарда рублей), развития сельского хозяйства (10,5 миллиарда рублей), обеспечения электрической энергией, газом и паром (7,1 миллиарда рублей), оптовой и розничной торговли (6,1 миллиарда рублей) и в области информации и связи (3,6 миллиарда рублей).

На сегодняшний день в Краснодарском крае реализуется более 680 инвестиционных проектов с учетом малых предприятий на общую сумму 1,1 триллиона рублей. По данным региональных властей, объем накопленных инвестиций в край к 2030 году должен составить 15 триллионов рублей.

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