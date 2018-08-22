В Стерлитамаке сократят отходы содового производства в течение пяти лет

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Отходы содового производства – так называемые "белые моря" в Стерлитамаке — будут рекультивированы, что позволит сократить их площадь втрое в течение ближайших пяти лет, сообщила заместитель генерального директора Башкирской содовой компании (БСК) Марина Бортова.

Ранее источник в БСК сообщил, что компания может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По его словам, сегодня у компании нет альтернативного месторождения известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный источник сырья — гора Тра-тау — имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку.

"В течение пяти лет мы "белые моря" сократим до самого минимума. У нас там останется порядка 70 гектаров. Это будет лишь вода, которая будет накапливаться перед ее сбросом", — сказала Бортова, уточнив, что площадь "морей" планируется сократить в три раза в течение ближайших пяти лет. "Они будут рекультивированы. Там будет высажена растительность. Хотя в мире даже рекультивацию никто не делает, они сами зарастают, потому что для природы это нормальная экосреда", — пояснила Бортова.

Она подчеркнула, что эти отходы содового производства — дистиллерная жидкость – безопасны для окружающей среды и человека. "Это взвесь гипса, извести — и это соль, обычная соль, которую мы с вами потребляем. Это хлористый кальций, который продается в аптеках, его используют для укрепления сердечной мышцы, костей. Есть даже наблюдение: там, где в реки сбрасывается хлористый кальций, у ракообразных толще панцирь, кости крепче у рыб", — добавила она.

Бортова отметила, что компания построила новое отделение фильтрации дистиллерной жидкости, где отделяет весь твердый остаток, и сейчас в накопитель выходит обычная соленая вода. "Если бы у нас было море, мы бы сбрасывали ее без проблем, потому что фактически состав этой дистиллерной жидкости и есть морская вода. Но поскольку у нас река, там несоленая среда, поэтому нужно сбрасывать аккуратно, чтобы смешивание происходило правильно", — пояснила она.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, а также шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в РФ. Продукция, помимо России, поставляется в страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.