В Кремле ответили на заявление Лукашенко о недобросовестной конкуренции

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Белоруссия является ближайшим союзником России, недавние резкие слова ее президента Александра Лукашенко о РФ являются рабочими шероховатостями, которые можно урегулировать, в том числе, на встречах президентов, сказал журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщали СМИ, Лукашенко в среду вылетел в РФ. Главы двух государств обсудят широкий спектр вопросов в развитии российско-белорусского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, а также мировую повестку дня.

"Давайте не забывать, что у нас Союзное государство. И давайте не забывать, что Белоруссия — наш ближайший союзник и экономический партнер. Объем отношений во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут осуществляться и существовать без шероховатостей. Это рабочие шероховатости, которые урегулируются. В том числе, для этого и происходят такие встречи двух президентов", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать недавние заявления Лукашенко по поводу РФ.

Ранее, посещая ОАО "Гомсельмаш", Лукашенко заявил, что Россия якобы создает ситуацию недобросовестной конкуренции и не выполняет обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).