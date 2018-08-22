США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вашингтон заблокировал российские активы в стране на сотни миллионов долларов, заявила накануне заместитель министра финансов США Сигал Манделькер.

Также США внесли в список киберсанкций двух россиян и одну компанию, а перечень ограничений по КНДР пополнился двумя российскими компаниями и шестью судами под флагами России.

Эффективность ограничений

Манделькер также заявила, что США продолжат вводить санкции против России, если "Москва не изменит свое поведение". В американском Минфине эти меры считают эффективными.

"Хотя злонамеренные действия России продолжаются, мы считаем, что авантюризм России оказался без сомнения ограничен осознанием того, что мы можем, применяя широкий спектр наших полномочий, причинить еще больше проблем, которые России придется понести в экономике", — отметила чиновница.

Она также подчеркнула, что влияние санкций распространяется "далеко за пределы" списков.

Ранее многие американские политики, наоборот, высказывали мнение, что российскую политику не получается изменить с помощью такого инструмента как санкции.

Недавний опрос, проведенный Rasmussen Reports, показал, что почти половина американцев не верит в том, что ограничения работают: 45 процентов респондентов ответили, что санкции не эффективны, причем 15 процентов из них выбрали ответ "Абсолютно неэффективны".

"Превентивные" санкции

При этом помощник госсекретаря Эшли Форд заявила, что США готовы к введению санкций против России за "вмешательство" в будущие выборы 2018 года, на которых будут переизбраны полный состав палаты представителей, треть сената и ряд губернаторов США.

"Мы ясно говорим, что будут последствия, и болезненные, если они (Россия — Прим. Ред.) будут вести себя подобным неприемлемым образом", — сказала Форд на слушаниях в сенате.

Замминистра внутренней безопасности Кристофер Кребс подтвердил, что США рассматривают выборы как "потенциальную цель российских киберопераций".

После победы Дональда Трампа США обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года. И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.