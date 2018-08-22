Курс евро поднялся выше 78 рублей

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Курс рубля на открытии торгов Московской биржи снизился к доллару и евро, европейская валюта поднялась выше 78 рублей.

Так, к 10:08 европейская валюта прибавила 20 копеек, достигнув 78,05 рубля, а ранее уже поднималась до 78,07 рубля, следует из данных биржи. Таким образом, курс евро превысил 78 рублей впервые с 13 августа.

Доллар также рос в цене — на 15 копеек до 67,42 рубля.

При этом октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,67% — до 73,12 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что рубль продолжает оставаться под давлением на фоне общей слабости валют развивающихся стран и возможных новых антироссийских санкций со стороны США.

Накануне американские власти внесли в санкционный список по КНДР две российские компании и шесть судов, а в список киберсанкций включили двух россиян и две компании. Кроме того, ранее Госдеп объявил, что c сегодняшнего дня должен вступить в силу первый пакет санкций, введенных из-за "дела Скрипалей". Он предусматривает ограничения на поставки в Россию продукции двойного назначения.

По словам финансового консультанта TeleTrade Жанны Кулаковой, куда более неприятными могут оказаться санкции, затрагивающие стратегические компании, системообразующие банки и российский госдолг. В последнее время рубль падает именно из-за рисков принятия таких мер, и пока ситуация окончательно не прояснится, рубль может оставаться под давлением, считает эксперт.