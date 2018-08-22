РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Юристы рассказали об активности России в защите своих прав с помощью ВТО

0610
© AFP 2018 / Fabrice CoffriniШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве. Архивное фотоШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Россия активно использует процедуры Всемирной торговой организации (ВТО) для урегулирования разногласий с контрагентами, заявили опрошенные РИА Новости юристы.

Женщина проходит возле здания ВТО в Женеве. Архивное фото
© AP Photo / Martial Trezzini
В Совфеде назвали выгоду для России от участия в ВТО
"Имеющиеся процедуры разрешения торговых споров нашим государством активно используются", — поделилась партнер судебной практики и практики международного коммерческого арбитража адвокатского бюро КИАП Анна Грищенкова.

По ее подсчетам, за прошедшие с момента вступления в ВТО шесть лет Россия инициировала в качестве заявителя семь процессов, указана в качестве ответчика в восьми и является третьей стороной в 47 делах.

Грищенкова выделила два резонансных дела с участием России в ВТО.

"В одном деле Россия была заявителем и оспаривала украинские антидемпинговые меры в отношении нитрата аммония, в другом деле Украина утверждала, что Россия намеренно не закупает украинскую продукцию для железнодорожного сообщения. В обоих делах панель арбитров поддержала Россию", — говорит эксперт.

Партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев также считает знаковым делом с участием России спор по украинским антидемпинговым пошлинам на нитрат аммония. "Дело рассматривалось в течение трех лет, и по его итогам введенные Украиной ограничения были признаны противоречащими ее обязательствам в рамках ВТО", — подчеркнул юрист.

Западно-Сибирская железная дорога
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по вагонам
Как отмечает управляющий партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Александр Муранов, из тех 15 дел, в которых Россия участвует как истец или ответчик, в одном оппонентом выступают США, еще в одном – Япония, в пяти – Украина, а в остальных – Евросоюз.

"Каждое дело интересно по-своему. В украинских делах сильна политическая и идеологическая составляющая. С США спор касается ограничительных мер в отношении российских стали и алюминия. Японцам не нравится российский утилизационный сбор на автомобили. Споры с ЕС касаются разнообразных вопросов", — рассказал Муранов.

Россия на протяжении шести лет является официальным членом ВТО. Протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации вступил в силу 22 августа 2012 года. Россию можно назвать одним из самых настойчивых претендентов: переговоры о присоединении к организации длились 18 лет.

ВТО была создана с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Торговый клуб на данный момент объединяет 164 страны.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена