Эксперт оценил потери российских банков от кибратак

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Примерно треть российских банков оценивают возможный ущерб от дневного простоя в результате кибератаки в более чем 50 миллионов рублей, сообщил РИА Новости руководитель отдела аналитики информационной безопасности компании Positive Technologies Евгений Гнедин.
Эксперт отмечает, что под прицел киберпреступников попадают и крупные, и небольшие финансовые организации. Но жертвами чаще всего становятся лишь те из них, чья защищенность ниже.
"По нашей статистике примерно треть банков оценивают возможный ущерб от дневного простоя в результате кибератаки в более 50 миллионов рублей", — сказал Гнедин.
Кибермошенники при атаке на кредитные организации в 90% случаях выбирают своей целью их клиентов, остальные 10% атак нацелены на системы банков, в том числе банкоматы, указал эксперт.
Первый заместитель главы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев в феврале заявил, что интересы злоумышленников смещаются с атак на сами банки в сторону их клиентов — физических и юридических лиц.
"По нашим оценкам, около 90% атак (количество, в штуках инцидентов) на банковский сектор нацелены на клиентов кредитных организаций, а оставшиеся − на сами банки, включая банкоматы", — прокомментировал Гнедин.
Международная компания Positive Technologies специализируется в области информбезопасности. Основные направления деятельности компании заключаются в изучении современных угроз безопасности и создании продуктов и сервисов для борьбы со взломом информсистем. Деятельность компании лицензирована Минобороны, ФСБ и ФСТЭК России.