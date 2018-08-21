Ципрас заявил, что одиссея с долговым кризисом для Греции завершилась

АФИНЫ, 21 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что восьмилетняя одиссея с долговым кризисом завершилась, Греция достигла поставленных целей и не вернется назад.

"Сегодня новый день для нашей родины. Исторический день. Меморандумы (соглашения с кредиторами – ред.) строгой экономии, спада и социального разорения, наконец, подошли к концу. Наша страна восстанавливает свое право определять свою судьбу и свое будущее. Как нормальная европейская страна. Без какого-либо иностранного принуждения. Без какого-либо шантажа. Без новых жертв нашего народа", — заявил Ципрас, выступая с острова Итака с телеобращением к нации по случаю завершения 20 августа третьей программы помощи объемом 86 миллиардов евро.

Обращение Ципраса с Итаки стало символичным — с родины царя Одиссея премьер Греции объявил о завершении восьмилетней одиссеи с долговым кризисом. О начале этой одиссеи и о том, что наступают новые времена, грекам 23 апреля 2010 года сообщил в телеобращении с другого острова — Кастелоризо, самой восточной точки Греции, тогдашний премьер-министр Греции Йоргос Папандреу.

В своем выступлении Ципрас неоднократно ссылался на поэму Гомера и образы из нее.

"С 2010 года Греция переживает свою современную "Одиссею". В течение пяти лет в стране произошли беспрецедентные для мирного времени события. Мы потеряли 25% нашего национального богатства, 3 из 10 стали безработными. Среди молодых людей — 6 из 10. Были реализованы меры жесткой экономии в размере 65 миллиардов евро. Насилие и репрессии стали частью повседневной жизни. Банкиры стали премьер-министрами, а министры стали банкирами. Фашистские банды вышли из укрытий через 60 лет", — сказал Ципрас.

© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции / Andrea Bonetti Премьер-министр Греции Алексис Ципрас © Фото : пресс-служба премьер-министра Греции / Andrea Bonetti Премьер-министр Греции Алексис Ципрас

По его словам, страна оказалась в чрезвычайном положении, однако народ не смирился с такой судьбой и оказал сопротивление.

"Этот народ три с половиной года назад принял историческое решение. Взять рулевое колесо страны у тех, кто привел страну к скалам, и отдать его новым капитанам. Мы приняли на себя эту тяжелую ответственность", — сказал Ципрас.

По его словам, им удалось "вытащить страну из меморандумов и нескончаемого аскетизма".

"Мы прошли много волн, чтобы добраться до нашего места назначения сегодня. Экипаж менялся. Одни боялись волн, другие предпочитали укрощать их. Мы много раз слышали Сирен бесполезности. Что в Греции ничего не изменится и меморандумы будут навсегда здесь. Что нет никакого смысла сопротивляться, когда против вас будут стоять Лестригоны и Циклопы. Но ничто не остановило наши усилия", — заявил Ципрас.

По его словам, выход из меморандумов означает начало новой эпохи.

"Сегодня день искупления. Но это также начало новой эры. И мы не будем спешить забыть уроки. Мы не будем лотофагами. Мы никогда не забудем причины и людей, которые привели страну к меморандумам", — сказал премьер.

По его словам, греки никогда не забудут тех, кто разорил Грецию, но не будут забывать и тех, кто стоял на стороне греков и Греции в трудное время.

"Мы прибыли в наш пункт назначения, мы вышли из меморандумов, но мы полностью осознаем, что все здесь не закончилось. Теперь у нас впереди новые битвы. Современные женихи здесь и по-прежнему стоят против нас. Мы не собираемся оставлять Итаку в их руках", — сказал Ципрас.

Он заявил, что теперь есть сила, чтобы сделать страну такой, какой она заслуживает быть.

"С сегодняшнего дня мы отправляемся с решимостью в новую эру нашей страны. С осторожностью и ответственностью, чтобы никогда не вернуть Грецию к банкротству. Итака — это только начало", — сказал Ципрас.

Греция с 2010 года по программам финансовой помощи получала кредиты в обмен на реализацию определенной программы, включавшей болезненные реформы и корректировку макроэкономических показателей. Представители кредиторов регулярно посещали Грецию и следили за выполнением ею этой программы. Их положительное заключение открывало путь траншам кредитов стране. Греция получила 290 миллиардов евро от международных кредиторов.