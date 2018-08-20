Французская Total подтвердила уход из Ирана из-за санкций США

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Французская нефтяная компания Total подтвердила, что прекращает работу в Иране, пишет агентство Рейтер со ссылкой на сообщение компании.
"Что касается будущего доли Total, мы не были проинформированы о официальной позиции CNPC, но, как мы уже заявляли, китайская государственная компания CNPC имеет право забрать нашу долю, если примет такое решение", — приводит агентство сообщение компании.
В середине мая Total сообщила, что выйдет из проекта "Южный Парс 11" в Иране до 4 ноября из-за санкций США, если компания при поддержке французских и европейских органов власти не сможет получить специальное разрешение от США, которое могло бы защитить ее от вторичных санкций по американскому законодательству.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.