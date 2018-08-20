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Экономика

В Крыму не отменят плату за роуминг

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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМобильный телефон. Архивное фотоМобильный телефон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Отмена платы за входящие звонки российских операторов мобильной связи не будет распространяться на Крым, так как сами операторы не представлены на полуострове, сказал РИА Новости замминистра внутренней политики, информации и связи региона Максим Яковлев.

Смартфон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Вымпелком" выиграет от отмены внутрисетевого роуминга, заявили в ФАС

Ранее сообщалось, что российские операторы "большой тройки" начали процесс отмены внутрисетевого роуминга.

"Крыма это не касается. Ни один из этих операторов не работает в республике, поэтому у нас также действуют их роуминговые соглашения с нашими операторами", — сказал Яковлев.

Он отметил, что все операторы сотовой связи в Крыму и остальной части России существенно снизили стоимость на звонки в Крым перед курортным сезоном.

ФАС в августе 2017 года предписала крупнейшим сотовым операторам до 15 декабря исполнить предупреждение в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в РФ, что фактически означает его отмену. В конце декабря 2017 года служба продлила до 31 января для трех операторов — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" — исполнение этого предупреждения, для Tele2 мера была продлена в июне до 31 августа.

ФАС оштрафует сотовых операторов за высокие тарифы на роуминг
© РИА Новости
Эксперт о решении ФАС по роумингу: поднять тарифы не решится никто

В марте ФАС возбудила антимонопольные дела против операторов "большой тройки". В начале августа "Вымпелком" и "Мегафон" объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, а до этого исходящие звонки, интернет-трафик и смс в поездках по РФ также были переведены на тарифы домашнего региона. ФАС закрыла дела в отношении операторов, а замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что роуминг будет отменен к октябрю.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Chin Chin
Позорище... Крым это Россия или как? Боитесь уровнять связь официально, сделайте неофициально через договор с местными операторами. Не нужно делать из Крыма обособленный анклав на радость Киеву.

Кстати, МТС в Крыму есть. Не понятно почему МТС не может отменить роуминг?
15:05
20.08.2018
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sergey_efremov
Господа сотовые операторы подчиняются санкционному редиму США и не работают в Крыму? Может быть там в руководстве враги народа, вредители и изменники Родины? :-)
15:11
20.08.2018
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