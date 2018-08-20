В Крыму не отменят плату за роуминг

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Отмена платы за входящие звонки российских операторов мобильной связи не будет распространяться на Крым, так как сами операторы не представлены на полуострове, сказал РИА Новости замминистра внутренней политики, информации и связи региона Максим Яковлев.

Ранее сообщалось, что российские операторы "большой тройки" начали процесс отмены внутрисетевого роуминга.

"Крыма это не касается. Ни один из этих операторов не работает в республике, поэтому у нас также действуют их роуминговые соглашения с нашими операторами", — сказал Яковлев.

Он отметил, что все операторы сотовой связи в Крыму и остальной части России существенно снизили стоимость на звонки в Крым перед курортным сезоном.

ФАС в августе 2017 года предписала крупнейшим сотовым операторам до 15 декабря исполнить предупреждение в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в РФ, что фактически означает его отмену. В конце декабря 2017 года служба продлила до 31 января для трех операторов — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" — исполнение этого предупреждения, для Tele2 мера была продлена в июне до 31 августа.

В марте ФАС возбудила антимонопольные дела против операторов "большой тройки". В начале августа "Вымпелком" и "Мегафон" объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, а до этого исходящие звонки, интернет-трафик и смс в поездках по РФ также были переведены на тарифы домашнего региона. ФАС закрыла дела в отношении операторов, а замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что роуминг будет отменен к октябрю.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>