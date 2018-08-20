В Совфеде назвали выгоду для России от участия в ВТО

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Участие России в деятельности Всемирной торговой организации помогло Москве избежать более жестких торговых ограничений, когда против нее ввели экономические санкции, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

Шесть лет назад, 22 августа 2012 года, Россия стала членом Всемирной торговой организации (ВТО).

"Россия, стремясь стать полноправным игроком "клуба", занимающегося вопросами многостороннего регулирования торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью, прошла труднейший 18-летний путь переговоров и согласований и в конце концов добилась поставленной цели", — сказал Васильев РИА Новости в понедельник.

Взяв на себя серьезные обязательства, которые мы и в подготовительный период, и в период членства в организации неукоснительно соблюдали, Россия вправе была надеяться, что страны, входящие в ВТО, снимут или снизят ограничения на импорт российской продукции. Тем более этому способствовала и общая мировая экономическая ситуация, подчеркнул сенатор.

Он обратил внимание на то, что позитивные прогнозы российского участия в ВТО шестилетней давности "касались ценовой политики внутри страны, расширения и усиления динамики в развитии делового партнерства с государствами — членами этой организации". Делался упор на то, что благодаря членству в ВТО Россия сможет снизить цены на продукты питания, лекарства, одежду, мебель, автомобили и другие товары. Но, пожалуй, самое важное во всех этих прогнозах сводилось к целеполаганию участия РФ в ВТО, добавил законодатель.

"Россия считала, что наше участие во Всемирной торговой организации будет важным драйвером повышения конкурентоспособности экономики РФ. К сожалению, мы не получили желаемых результатов", — отметил Васильев. По мнению сенатора, "эффект от нашего участия в ВТО вряд ли можно назвать существенным, хотя и негативные моменты вряд ли стоит преувеличивать".

"Проблема в другом — коренным образом изменилась мировая экономическая конъюнктура. РФ столкнулась с беспрецедентными экономическими санкциями со стороны США, поддержанными крупнейшими европейскими державами, и вынуждена была вводить контрсанкции, постепенно переориентируя отдельные отрасли на внутренне потребление выпускаемой продукции", — сказал Васильев.

Сенатор обратил внимание на то, что если бы Россия не была членом ВТО, "торговых ограничений было бы намного больше".

Кроме того, одним из важных требований вступления в ВТО является повышение прозрачности государственных закупок, что также немаловажно для нашей экономики, особенно в условиях необходимости ответственного использования госсредств, пояснил он.

Необходимо также внимательно отслеживать и анализировать использование инструментов ВТО в качестве инструментов защиты собственных интересов, полагает Васильев. "В частности, для нас может быть важен опыт Китая, который в середине августа прибегнул к механизму урегулирования споров ВТО в отношении США в рамках необходимых мер по защите своих законных прав и интересов и отстаивании правил многосторонней торговли", — заключил политик.