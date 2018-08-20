МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле 2018 года уменьшился на 17 рублей (3,3%) по сравнению с июнем и составил 496 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

По сравнению с показателем прошлого года сумма снизилась на семь рублей или 1,4%.

"Таким маленьким средний чек не был уже более двух лет", — сказано в исследовании. Его текст есть в распоряжении РИА Новости.

Последний раз такие низкие показатели индекс демонстрировал два с половиной года назад: в марте 2016 года средний чек составлял 491 рубль, в апреле — 493 рубля.

Причины снижения не называются.

Статистика по регионам

Сильнее всего показатель уменьшился в Южном федеральном округе — на 7,6%, до 423 рублей.

На Дальнем Востоке — на 7,5% (до 442 рублей), в Северо-Западном округе — на 7,4% (564 рублей), в Сибири — на 4% (409 рублей), в Поволжье — на 3,7% (415 рублей), на Урале — на 1,8% (436 рублей), в Центральном федеральном округе — на 0,3% (599 рублей).

При этом в Северо-Кавказском округе средний чек в июле вырос — более чем на 15% (681 рубль).

В Москве средний чек в июле по сравнению с июнем сократился на 1,2% (677 рублей), в Санкт-Петербурге — на 7% (636 рублей). Средний чек в гипермаркетах по сравнению с июнем упал на 9%, в супермаркетах — на 4,8%, в дискаунтерах — на 3,4%.

При этом в небольших магазинах традиционной торговли чек увеличился на 1,7%.

Как проводилось исследование

Исследование "Ромира" основано на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысячи домохозяйств в 220 городах.

Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.

Что такое средний чек

Средний чек — сумма, которая равняется всему объему совершенных покупок за определенный период времени, поделенный на общее количество покупок за это время.

Так, в мае средний чек жителя России за один поход в магазин снизился на 1,7%, или на девять рублей, по сравнению с апрелем и составил 521 рубль. В июне он составил 513 рублей.

Эксперты отмечали тренд "рационального потребления" — россияне стремятся экономить на ежедневных покупках.