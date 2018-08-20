МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. "Большая тройка" операторов озвучила сроки отмены платы за входящие звонки в поездках по России.

Так, "Вымпелком" (бренд "Билайн") первым пошел на этот шаг. В пресс-службе компании заявили РИА Новости, что все входящие звонки за пределами региона подключения становятся бесплатными. ‪Ранее они обходились абоненту в пять рублей за минуту. На другие услуги связи — пользование интернетом и исходящие звонки — также распространяются условия домашнего региона.

В "Мегафоне" сообщили, что отменят плату за входящие звонки в поездках по России с 1 сентября.

В пресс-службе МТС РИА Новости заявили, что аналогичная мера стартует с 30 августа.

Анонсировал отмену внутрисетевого роуминга и оператор Tele2, в компании планируют сделать это до 27 августа.

Распоряжения ФАС

Год назад ФАС предписала крупнейшим сотовым операторам до 15 декабря исполнить предупреждение в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг. Фактически речь шла о его отмене.

Позже служба продлила исполнение предупреждения до 31 января для МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома", и до 31 августа для Tele2.

"Большая тройка" просрочила исполнение предупреждения, и весной ФАС возбудила дела против трех крупнейших операторов.

Дела закрыли после того, как в начале августа "Вымпелком" и "Мегафон" объявили об отмене платы за входящие звонки внутри сети при поездках по России.

Замглавы ведомства Анатолий Голомолзин прогнозировал полную отмену внутрисетевого роуминга по России к октябрю.

Ждать ли повышения тарифов

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в интервью RT заявил, что никаких прямых повышений тарифов для компенсации операторами потерь от отмены внутрисетевого роуминга быть не может.

"Конечно, в подкорке у финансистов сидит мысль, как возместить выпадающие доходы от роуминговых платежей. <…> Есть другие, мягко говоря, возможности: новые тарифы, новые пакетные предложения, где пишут, что платы за роуминг нет, но есть плата за какую-то новую услугу", — прокомментировал эксперт.

Букштейн также добавил, что на практике голосовые услуги и СМС уже не являются основным источником дохода операторов.