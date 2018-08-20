Компания Total покинула Иран

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Французская нефтяная компания Total официально покинула Иран, заявил глава иранского министерства нефти Бижан Зангане.

В середине мая Total сообщила, что выйдет из проекта "Южный Парс 11" в Иране до 4 ноября из-за санкций США, если компания при поддержке французских и европейских органов власти не сможет получить специальное разрешение от США, которое могло бы защитить ее от вторичных санкций по американскому законодательству.

"Total официально вышла из договоренности по разработке Южного Парса 11. Прошло уже более двух месяцев с того момента, как компания объявила о выходе из соглашения", — заявил он агентству ICANA.

По его словам, Иран в данный момент ищет замену компании в реализации проекта. В конце мая он отметил, что место Total может занять китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).

Тогда же Зангане заявил, что французская нефтяная компания Total в течение двух месяцев может попытаться получить специальное разрешение от американских властей на продолжение работы в Иране. Гендиректор компании Патрик Пуянне после этого заявил, что шансы Total получить такое разрешение очень малы.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) в начале июля 2017 года подписала соглашение о разработке фазы 11 "Южного Парса" с Total. Сумма контракта составляет 1 миллиард долларов. При этом контракт дает возможность китайской CNPC забрать долю Total (50,1%), если французская компания выйдет из проекта. Сейчас доля CNPC в "Южном Парсе" составляет 30%, еще 19,9% у иранской компании Petropars.