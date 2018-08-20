Tele2 до 27 августа отменит плату за входящие в поездках по России

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российский мобильный оператор Tele2 до 27 августа отменит плату за входящие звонки в поездках по стране на всех тарифах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь компании Ольга Галушина.

В компании напомнили, что на большинстве тарифов Tele2 внутрисетевой роуминг уже отменен, и абоненты компании пользуются услугами связи в поездках по России, как в домашнем регионе. "С 22 августа на тарифах без абонентской платы все входящие звонки при передвижении между регионами России станут бесплатными. До 27 августа обнулим входящие на всех оставшихся тарифах", — сказала Галушина, отметив, что все мероприятия по отмене внутрисетевого роуминга оператор намерен завершить в срок.

Первым оператором, отменившим плату за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге в РФ, стал "Вымпелком" (бренд "Билайн"). С сегодняшнего дня такие звонки стали бесплатными абсолютно на всех тарифных планах (ранее на некоторых тарифах стоимость звонка составляла 5 рублей за минуту). При этом мобильный интернет, исходящие звонки и SMS тарифицируются компанией на условиях "домашнего региона" уже с апреля.

Другой крупный мобильный оператор — "Мегафон" — планирует сделать бесплатными все входящие звонки в поездках по России в зоне действия своей сети с 1 сентября. Входящие вызовы в поездках по стране станут бесплатными для абонентов всех самых популярных тарифных планов МТС с 30 августа, сообщил РИА Новости представитель оператора.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в августе 2017 года предписала крупнейшим сотовым операторам до 15 декабря исполнить предупреждение о необоснованно высоких ценах на внутрисетевой роуминг в РФ, что фактически означает его отмену. В конце декабря служба продлила до 31 января для трех операторов — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" — исполнение этого предупреждения, для Tele2 мера была продлена в июне до 31 августа.

В марте ФАС возбудила антимонопольные дела против операторов "большой тройки", сочтя представленные ими отчеты об отмене внутрисетевого роуминга не соответствующими требованиям предупреждений. В начале августа "Вымпелком" и "Мегафон" объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, а до этого исходящие звонки, интернет-трафик и SMS в поездках по РФ также были переведены на тарифы домашнего региона. ФАС закрыла дела в отношении операторов, а замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что роуминг будет отменен к октябрю.