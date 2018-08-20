В России вступили в силу единые минимальные цены на водку разной крепости‍

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В России установили минимальную розничную цену (МРЦ) на водку крепостью от 37% до 39% включительно — бутылка объемом пол-литра будет стоить 205 рублей. Таким образом, Минфин уравнял цены на "крепкую" и "слабую" водку.

Водка и МРЦ

Ведомство опубликовало соответствующий указ шестого июля, через 45 дней документ вступил в силу.

Федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота алкоголя определяет водку как напиток на основе этилового спирта, который произвели из пищевого сырья и воды, причем содержание этанола в нем — от 38% до 56% объема готовой продукции.

Минимальные розничные цены являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются МРЦ на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское.

Что изменилось

Самая популярная разновидность водки на российских прилавках — классический сорокаградусный напиток, МРЦ на него — 205 рублей за полулитровую бутылку, и этот уровень не изменяется.

В предыдущей версии документа МРЦ на водку устанавливалась для продукции с содержанием этанола от 38% до 56%. Теперь — от 37%.

Унификация призвана исключить возможность неприменения минимальной цены при обороте водки крепостью в 38 процентов и другой, не достигающей классических 40 градусов.

Отечественный продукт

Глава правления Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Дмитрий Добров отмечает, что минимальные розничные цены относятся в первую очередь к водке отечественного производства, потому что импортная продукция более дорогая. При этом специалист не прогнозирует глобальных изменений на рынке — водка крепостью ниже 40% не составляла и процента от всей водки на прилавках.

Превентивная мера

Другие возможные изменения

Унификация МРЦ на водку носит, скорее, превентивный характер, считает руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Он сравнил нынешнюю меру с недавним запретом порошкового алкоголя, не представленного на рынке.

В июне СМИ писали, что Минфин в текущем году может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и игристые вина, а также впервые установить их для вина и винных напитков.

В самом ведомстве эту информацию опровергли. "Минфин считает, что минимальную цену стоит вводить, когда есть консенсус в отрасли о необходимости этого шага. Сейчас высказываются разные мнения на этот счёт, соответственно, установление МРЦ на вина требует дальнейшего обсуждения с участниками этого рынка", — указали в министерстве.