МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. "Вымпелком" (бренд "Билайн") отменил плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

‪

Ранее такие звонки стоили абоненту пять рублей за минуту. На "старших пакетных тарифах" входящие звонки в сети "Билайн" были бесплатными, напомнили в компании.

"Вымпелком" стал первым среди операторов, отменивших плату за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге.

Условия домашнего региона уже действуют и для других услуг связи. Так, пользование мобильным интернетом с апреля рассчитывается по единым правилам "как дома" на всех тарифных планах. Исходящие звонки тарифицируются на тех же условиях, что и в месте подключения sim-карты: номера региона пребывания приравниваются к местным, а звонки на номера других регионов — к междугородным.

"Мегафон" планирует отменить плату за входящие звонки в поездках по России с 1 сентября. В свою очередь, в пресс-службе МТС РИА Новости сообщили, что также намерены сделать это "в ближайшее время".

Предписания ФАС



Год назад ФАС предписала крупнейшим сотовым операторам до 15 декабря исполнить предупреждение в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг, что фактически означает его отмену.

В конце декабря служба продлила исполнение предупреждения для МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" до 31 января, для Tele2 меру продлили в июне до 31 августа.

В марте ФАС возбудила антимонопольные дела против операторов "большой тройки". В начале августа "Вымпелком" и "Мегафон" объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, а до этого исходящие звонки, интернет-трафик и СМС в поездках по России также были переведены на тарифы домашнего региона. ФАС закрыла дела в отношении операторов, а замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что роуминг будет отменен к октябрю.