МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку, которая равняется 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, с сегодняшнего дня распространяется и на "слабую" водку крепостью от 37% до 39% включительно.

Соответствующий приказ Минфина, предусматривающий унификацию МРЦ на водку с содержанием этанола свыше 37% до 40% включительно на уровне 205 рублей, опубликовали 6 июля на официальном портале правовой информации. Через 45 суток со дня опубликования, 20 августа, этот документ вступил в силу.

В ФЗ о государственном регулировании производства и оборота алкоголя говорится, что водка — спиртной напиток на основе этилового спирта, который произвели из пищевого сырья и воды, причем содержание этанола в нем — от 38% до 56% объема готовой продукции.

В предыдущей версии документа, в котором предписывались минимальные закупочные, оптовые и розничные цены на крепкий алкоголь, МРЦ на водку устанавливалась для продукции с содержанием этанола от 38% до 56%. При этом самая популярная разновидность водки на российских прилавках — это классический сорокаградусный напиток, МРЦ на него — 205 рублей за полулитровую бутылку, и этот уровень не изменяется.

Министерство в пояснительной записке к проекту приказа отмечало, что унификация минимальной цены на водку крепостью от 37% до 40% включительно позволит исключить возможность производителям водки крепостью 38% не применять при обороте продукта минимальную цену.

Мнения экспертов

По словам руководителя Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, что унификация МРЦ носит превентивный характер. Он напомнил, что недавно в России был запрещен порошковый алкоголь, однако такой продукт на рынке отсутствует, и то же самое произошло и в случае с водкой.

Он пояснил, что в России не приобретают водку, крепость которой находится на уровне ниже 40%, так как именно такое содержание спирта привычно потребителям. Именно по этой причине каких-либо изменений от унификации минимальной розничной цены для граждан не произойдет, сказал Дробиз.

При этом он обратил внимание на то, что в Европе есть водка крепостью и 35%, и 37%, и 38%. При этом любая водка зарубежного производства, ввозимая в Россию, все равно будет продаваться по цене вдвое выше, чем МРЦ. Поэтому, по мнению руководителя ЦИФРРА, и с этой точки зрения унификация этого показателя является бессмысленной.

В свою очередь, глава правления Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Дмитрий Добров подтверждает, что минимальные розничные цены относятся в первую очередь к водке отечественного производства, потому что импортная продукция является более дорогой. Он добавил, что водка крепостью ниже 40% на российском рынке присутствует — например, 38-градусная.

По его словам, если минимальная розничная цена для нее была одна, то теперь МРЦ будет общая. Глобальных изменений на водочном рынке в связи с этим Добров не прогнозирует, так как водка крепостью меньше 40% занимала меньше процента от всей водки на прилавках, и, скорее всего, ее станет еще меньше.