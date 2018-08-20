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Экономика

Бомба для ОПЕК. Зачем США запасаются нефтью

(обновлено: 08:06 20.08.2018)
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© AFP 2018 / Atta KenareНефтяные танкеры у нефтедобывающей платформы в районе иранского острова Харк в Персидском заливеНефтяные танкеры у нефтедобывающей платформы в районе иранского острова Харк в Персидском заливе
© AFP 2018 / Atta Kenare

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Максим Рубченко. На прошлой неделе цена нефти едва не пробила психологически важную отметку в 70 долларов за баррель. С первой попытки это не удалось, однако настроение на рынке тревожное. Почему аналитики предсказывают новое падение цен на черное золото и что в этом случае будет с рублем — в материале РИА Новости.

Сотрудники нефтедобывающего предприятия
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нисходящий тренд

В минувший четверг цена за баррель нефти Brent достигла минимума почти за полгода, вплотную приблизившись к 70 долларам. За месяц с небольшим котировки черного золота снизились на 11,5%: с локального максимума в 79,51 доллара 10 июля до 70,3 доллара 15 августа. И хотя после этого произошел небольшой отскок, общий тренд явно понижательный.

Непосредственная причина этого — сообщение Американского института нефти о рекордном за полтора года росте запасов топлива в США. Еще сильнее трейдеров встревожило то, что этот рост связан с резким увеличением поставок в Штаты нефти из Саудовской Аравии, нарастившей экспорт на треть — до 1,24 миллиона баррелей в день.

В целом закупки американцами зарубежной нефти подскочили на 11% — с восьми до 9,01 миллиона баррелей в сутки. По этому поводу можно было бы не волноваться, если бы не тот факт, что к середине августа в американских хранилищах скопилось 6,8 миллиона баррелей "лишней" нефти, невостребованной нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) из-за их перегрузки.

По оценкам экспертов, сейчас американские НПЗ уже загружены на 98,1%, то есть работают практически без резервов мощностей, предусмотренных технологическими регламентами. И у нефтетрейдеров всего мира возник резонный вопрос: зачем Штаты запасаются черным золотом?

На пороге сильных движений

Аналитик Информационного центра по нефтяным ценам (Oil Price Information Service, OPIS) Том Клоз уверен, что нынешнее снижение цен на нефть — результат целенаправленной политики администрации Дональда Трампа.

Сотрудники Нью-Йоркской фондовой биржи после окончания торгов. Архивное фото
© AFP 2018 / Bryan R. Smith
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В конце апреля американский президент написал в Twitter, что ОПЕК искусственно завышает цены на нефть. "Это неприемлемо", — подчеркнул он.

В начале июня Дональд Трамп вновь раскритиковал ОПЕК. "Цены на нефть слишком высоки, ОПЕК опять взялась за старое. Нехорошо!" — указал глава Белого дома в микроблоге.

В конгрессе началась разработка законопроекта против картелей на нефтяном рынке под рабочим названием No Oil Producing and Exporting Cartels Act ("Нет картелям добытчиков и экспортеров нефти", NOPEC).

"NOPEC — пример использования юридических механизмов в отношении противника, так как позволяет США навязывать свое законодательство странам — участницам ОПЕК и ОПЕК+, — утверждает Том Клоз. — США стремятся ослабить союз России и Саудовской Аравии, который служит основой ОПЕК+, чтобы затем развалить всю структуру ОПЕК и объявить о либерализации рынка мировых энергоресурсов".

На практике это будет происходить так. Сначала США вводят санкции в отношении государственных компаний, связанных с ОПЕК и ОПЕК+. Затем — против тех, кто не прекратил сотрудничество с этими организациям.

В итоге странам ОПЕК придется отказываться от соблюдения квот, устанавливаемых картелем, и наращивать добычу. Саудовская Аравия, частично свернувшая сделку с Россией по стабилизации рынка, увеличившая нефтяное бурение до четырехлетнего максимума и два месяца подряд снижавшая отпускные цены на свою нефть, — первая ласточка этой тенденции.

"Рынок нефти находится на пороге сильных движений, — уверен Клоз. — Цены еще могут подрасти в ближайшие несколько недель, но к ноябрю рынок быстро помчится вниз, к отметке 50 долларов за баррель".

Удар по своим

Трамп объявил ОПЕК войну в самое неблагоприятное время, поскольку рынок находится на пороге кризиса перепроизводства. После того как нефтяные цены в 2015 году провалились ниже 40 долларов за баррель, инвестиции в новые проекты стремительно сокращались и к началу 2017-го упали до минимума с начала века.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Последовавший быстрый рост котировок повлек за собой стремительное увеличение инвестиций в нефтедобычу. Согласно оценкам авторитетной аналитической компании Baker Huges, сейчас в мире производится максимальное число буровых с 2014 года.

Уже вводятся новые месторождения, такие как глубоководное норвежское Goliat, запущенное в эксплуатацию в марте. В этих условиях только возможность согласовывать уровни добычи способна спасти рынок от обвала, а новые проекты — от банкротства.

Эксперты отмечают, что от падения нефтяных цен пострадают в первую очередь западные компании, которые активно занимаются освоением глубоководных месторождений. На том же Goliat уровень безубыточности оценивается в 50 долларов за баррель. Так что если план Трампа по развалу ОПЕК осуществится, этот проект заморозят, как и множество подобных ему по всему миру.

При этом у российской нефтянки один из самых высоких запасов прочности — по оценкам аналитиков, большинство отечественных компаний способны генерировать прибыль даже при 20 долларах за баррель.

Не вниз, а вверх

Главное негативное последствие обвала нефтяных цен для российской экономики — новая волна девальвации рубля. Если Том Клоз окажется прав, мы можем зимой увидеть доллар по 70 и даже по 80 рублей. Неизбежно и ускорение инфляции, хотя рост цен в значительной степени будет сдерживаться низкой покупательной способностью населения.

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© AFP 2018 / Jewel Samad
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Впрочем, многие эксперты уверены, что в ноябре нефтяные цены пойдут не вниз, а вверх. С такими прогнозами на прошлой неделе выступили крупные американские хедж-фонды Andurand Capital и Westbeck Capital.

Они ожидают, что ноябрьская порция американских санкций против Ирана на фоне неуклонного снижения нефтедобычи в Венесуэле приведет к уходу с рынка 1,3-1,4 миллиона баррелей нефти в сутки. И это если США предоставят некоторое послабление ряду импортеров иранской нефти.

Если же Вашингтон не согласится на такое смягчение, выпадение иранских поставок превысит два миллиона баррелей в сутки. "В таком случае мировые цены на нефть к концу года могут достичь 150 долларов за баррель”, — предупреждают аналитики Westbeck.

Ранее глава делегации Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили заявлял, что из-за санкций Трампа нефтяные цены быстро вырастут до 100 долларов за баррель.

Что же касается перспектив ОПЕК, то действия Эр-Рияда и Вашингтона, несомненно, станут предметом обсуждения на министерском комитете организации, заседание которого состоится в начале осени. "Мы в сентябре посмотрим, как будет складываться баланс производства и потребления с учетом всех факторов", — пообещал глава Минэнерго России Александр Новак.

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