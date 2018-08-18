РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Источник: нацпроект по производительности труда потребует 50 млрд рублей

(обновлено: 12:13 18.08.2018)
02493
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПятитысячные купюры. Архивное фотоПятитысячные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Расходы федерального и региональных бюджетов РФ на реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" могут составить 49,5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Минтруд рассчитывает на рост числа рабочих мест

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Согласно указу, к 2024 году РФ должна достигнуть 5% ежегодного роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить финальные варианты соответствующих национальных проектов и комплексного плана по инфраструктуре до 15 августа.

"Общий объем бюджетного финансирования проекта может составить 49,5 миллиардов рублей за все шесть лет реализации нацпроекта", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Минэкономразвития агентству сообщили, что министерство разработало проект паспорта нацпроекта и направило его в правительство РФ. Дальнейшая работа на ближайшее время будет заключаться в доработке федеральных проектов, а также подготовке паспорта национального проекта к утверждению на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам — до 1 октября 2018 года.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудники в офисе. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сотрудники в офисе. Архивное фото

Расходы и показатели

Разработчики рассчитывают направить 28,8 миллиардов рублей на адресную поддержку предприятий, около 6,7 миллиардов рублей — на системные меры по повышению производительности труда, почти 14 миллиардов рублей на поддержку занятости населения, сообщил источник агентства в правительстве.

Президент WorldSkills International сэр Саймон Бартли
© Фото : пресс-служба WorldSkills
Саймон Бартли: рабочие будущего будут иметь от 20 до 30 разных профессий

Предполагается постепенное достижение целевых показателей, зафиксированных в указе президента. Так, по итогам 2021 года рост производительности на предприятиях составит 3,1%, в 2024 году достигнет целевых 5%, отметил собеседник.

"В 2021 году предполагается выйти на показатель, когда в проекте будут участвовать 57 регионов. По итогам 2024 года в него будут включены 85 субъектов РФ", — продолжил он. По числу охваченных проектом предприятий планируемый показатель составляет около 4 тысяч организаций по итогам 2021 года, в 2024 году – 10 тысяч компаний.

Участники ярмарки вакансий на международном форуме Карьера в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Эксперт оценил уровень безработицы в Москве

В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что бюджет нацпроекта обсуждается в настоящее время и еще не утвержден.

По оценочным экспертным данным, к 2022 году вклад проекта в экономику может составить 1% ВВП РФ, это порядка 1 триллиона рублей, сказал источник.

Направления работы

В рамках нацпроекта предполагается использование целого спектра мер, направленных на информирование, вовлечение и стимулирование предприятий на повышение производительности труда, на снижение административно-регуляторных барьеров, сообщили в министерстве.

Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
А вас я попрошу остаться. Кому в России не грозит безработица

Компании, у которых будет расти производительность, будут получать приоритетный доступ к уже определенным мерам господдержки, пояснил источник агентства в правительстве. Это не требует новых финансовых ресурсов от государства, но мотивирует компании. Например, уже сейчас существует совместная с Фондом развития промышленности программа, которая позволяет получить доступ к дешевому финансированию компаниям с хорошим уровнем производительности.

Планируется также масштабная работа по экспертной поддержке предприятий, создание коробочных решений и применение инновационных технологий для их распространения, сообщили в министерстве. Это позволит добиться максимального охвата предприятий, добавили в министерстве.

© Fotolia / Production PerigСобеседование при приеме на работу
© Fotolia / Production Perig
Собеседование при приеме на работу

Выход на новые рынки

Еще одним из направлений работы станет создание форматов поддержки компаний для их непрерывной заинтересованности в улучшениях и росте производительности. Здесь серьезная роль отводится поддержке компаний при выходе на новые рынки (внутренние и внешние), участие в пилотных проектах по цифровой трансформации и ряд других, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Топилин рассказал, когда Россию ждет недостаток трудовых ресурсов

Разработчики проекта исходят из того, что у большинства средне-крупных компаний не развит сбыт — как на внутреннем рынке, так и на внешнем, пояснил источник в правительстве. География экспорта очень ограничена — максимум страны ближнего зарубежья или СНГ.

Минэкономразвития уже реализует пилотный проект по поддержке компаний в вопросах экспорта, продолжил собеседник. Для компаний проводятся тренинги, в ходе которых предприятия пошагово проходят все стадии выхода на внешний рынок, а результатом такой практики становится выход на реальный экспортный контракт. В вопросах поддержки экспорта идет взаимодействие и с Российским экспортным центром. "Эти наработки будут использоваться в рамках нацпроекта", — добавил собеседник.

В вопросах внутреннего сбыта пока нет таких партнеров, как РЭЦ, и формат поддержки предприятий еще обсуждается, продолжил собеседник.

Обучение и занятость

"Важной частью национального проекта станет обучение – оно затронет руководителей высшего звена в регионах и на предприятиях, проектные офисы предприятий, а также линейных руководителей и рабочий персонал", — сообщили в министерстве.

Планируется комплексное решение реформирования системы занятости в регионе, включая вопросы снижения дисбаланса спроса и предложения рабочей силы, создания новых рабочих мест, активизации взаимодействия работодателей, служб занятости, образовательных учреждений и других участников рынка труда.

Важно не недооценивать составляющую проекта по эффективному рынку труда с точки зрения подготовки людей, отметил источник агентства. Разработчики исходят из ситуации демографического провала, из-за которого в ближайшее время с рынка труда уйдет значительное количество людей трудоспособного возраста.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена