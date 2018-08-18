МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Германия не откажется от договоренностей в энергетической сфере из-за позиции США, заявила глава Социал-демократической партии Андреа Налес.

Речь, в частности, идет о газопроводе "Северный поток — 2", который, как напомнила Налес, строит европейский консорциум.

"Мы не можем позволить того, чтобы нас отговаривали от наших соглашений в сфере энергетической политики только потому, что американский президент не может с этим смириться", — сказала глава СДПГ в интервью медиагруппе Funke.

"Мы получаем энергопоставки от многих стран. Еще один газопровод не сделает нас зависимыми от России", — добавила она.

США против "Северного потока — 2"

Ранее президент США Дональд Трамп обрушился на Германию с критикой за то, что та платит миллиарды за российский газ и планирует построить для него новый трубопровод, тогда как Соединенные Штаты должны защищать ее как союзника по НАТО и тратить на оборону непропорционально больше Берлина. По мнению Трампа, Германия полностью контролируется Россией через поставки газа.

Кроме того, американские власти не раз заявляли, что выступают против "Северного потока — 2", и грозили санкциями компаниям, работающим с этим проектом и другими российскими экспортными трубопроводами. На переговорах с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп также заявил, что США будут конкурировать с "Северным потоком — 2" с помощью поставок в Европу своего СПГ.

Россия неоднократно заявляла, что проект строительства газопровода чисто коммерческий, а попытки его заблокировать носят политический характер.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку через Балтийское море двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании до Германии. Сейчас компании Nord Stream 2 AG, оператору газопровода, осталось получить разрешение на строительство только от Дании.