Fitch отметило устойчивость российской экономики к американским санкциям

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российская экономика хорошо справилась с новым пакетом американских санкций, объявленных в апреле этого года, говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch.

При этом эксперты добавили, что изначально ограничительные меры привели к определенной нестабильности российской экономики.

Кроме того, агентство сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом по итогам пересмотра. Эксперты отметили сильный баланс, надежные внешние финансы и заслуживающую доверия макроэкономическую политику России.

В Fitch также ожидают, что рост российского ВВП по итогам года достигнет 1,8 процента. При этом в 2019 году, предупреждают аналитики, он замедлится до 1,5 процента.

"Приветствуем решение"

Минфин России приветствует решение Fitch по прогнозу по суверенному рейтингу страны и считает его признанием устойчивости экономики РФ, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Мы приветствуем решение рейтингового агентства Fitch сохранить позитивный прогноз по суверенному рейтингу России. В условиях волатильности на развивающихся рынках, сопровождающейся постоянными угрозами усилить санкционное давление на Россию, такое решение агентства является признанием устойчивости нашей экономики к внешним шокам и высокой оценкой качества макроэкономического регулирования в РФ", — сказал он.

Стабильность финансовой системы

Финансовая система России абсолютно стабильна, несмотря на волатильность курса рубля, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы видите, что идет разнонаправленная динамика. Действительно, определенная волатильность есть, но еще раз повторяю и хотел бы вам напомнить заявление наших руководителей экономического и финансового сектора, что система финансовая и экономическая в стране абсолютно стабильна", — сказал Песков, отвечая на вопрос, вызывает ли падение курса рубля беспокойство в Кремле и допускает ли он дальнейшее ослабление национальной валюты в случае введения новых санкций США.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.