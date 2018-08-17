Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Минфин России приветствует решение Fitch по прогнозу по суверенному рейтингу страны и считает его признанием устойчивости экономики РФ, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом по итогам пересмотра. Агентство отметило сильный баланс, надежные внешние финансы и заслуживающую доверия макроэкономическую политику РФ.

"Мы приветствуем решение рейтингового агентства Fitch сохранить позитивный прогноз по суверенному рейтингу России. В условиях волатильности на развивающихся рынках, сопровождающейся постоянными угрозами усилить санкционное давление на Россию, такое решение агентства является признанием устойчивости нашей экономики к внешним шокам и высокой оценкой качества макроэкономического регулирования в РФ", — сказал он.

По мере укрепления уверенности инвесторов в стабильности и устойчивости российской экономики улучшится и суверенный рейтинг страны, для этого есть все предпосылки, отметил он.