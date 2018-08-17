Российская экономика справилась с новыми санкциями США, заявило Fitch

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российская экономика хорошо справилась с новым раундом американских санкций, объявленных в апреле этого года, говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch.

При этом эксперты отметили, что изначально ограничительные меры привели к определенному непостоянству российской экономики.

Кроме того, агентство сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом по итогам пересмотра. Эксперты отметили сильный баланс, надежные внешние финансы и заслуживающую доверия макроэкономическую политику России.

В Fitch также ожидают, что рост российского ВВП достигнет 1,8 процента. При этом в 2019 году, предупреждают аналитики, он замедлится до 1,5 процента.

В начале апреля США ввели очередные санкции против России. Под ограничительные меры, в частности, попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". В "черный список" также включили Виктора Вексельберга и его группу "Ренова", Сулеймана Керимова, Кирилла Шамалова, главу "Газпрома" Алексея Миллера и главу ВТБ Андрей Костин.

Признание устойчивости

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов прокомментировал прогноз агентства по суверенному рейтингу России. В "черный список"

По его мнению, подобный прогноз является показателем устойчивости российской экономики к внешним шокам и высокой оценкой качества макроэкономического регулирования в России.

Он также отметил, что по мере укрепления уверенности инвесторов в стабильности российской экономики существуют все предпосылки к дальнейшему улучшению суверенного рейтинга страны.