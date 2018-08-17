Еврокомиссар считает процесс оказания помощи Греции недостаточно прозрачным

БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил журналистам, что считает процесс оказания финансовой помощи Греции недостаточно демократическим и прозрачным.

"Хотя официальные лица оказали большое влияние на этот процесс, они действовали по мандату, предоставленному министрами финансов еврозоны, которые принимали окончательные решения (об открытии программ финпомощи и выделении траншей кредитов — ред.) Однако сама Еврогруппа (совет министров финансов государств еврозоны — ред.) как коллективный орган не подвергается реальному демократическому контролю. Я сам (как участник заседаний Еврогруппы — ред.) чувствовал себя непросто, когда мы решали, за закрытыми дверями, судьбу миллионов греков", — заявил он.

Поэтому Московиси называет эту ситуацию "демократическим скандалом": не потому, что министры действовали с какой-то недоброй волей, а потому, что часто они не были полностью информированы о ситуации или не имели точного мандата от своих национальных парламентов.

"Из этого я извлекаю ясный урок: Еврогруппа должна стать более демократичной, прозрачной и лучше контролироваться", — заключил он.