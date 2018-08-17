Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 8%

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Рост реальных доходов россиян в июле 2018 года в годовом выражении составил 2%, реальных зарплат — 8%, сообщил Росстат. Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в июле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 2%, в январе-июле 2018 года — на 2,6%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2018 года, по оценке, составила 42,64 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 10,7%, в январе-июле 2018 года — на 11,1%.

Рост реальной заработной платы в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8% в годовом выражении, по сравнению с июнем она снизилась на 7,3%. В январе-июле рост составил 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

При этом Росстат скорректировал некоторые данные за предыдущие периоды, в том числе за июнь. Так, рост реальных доходов россиян в июне в годовом выражении составил 0,7% (ранее оценка составляла 0,2%), оценка роста реальных зарплат сохранена на уровне 7,2%.