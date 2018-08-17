В ОНФ считают, что при оформлении ОСАГО продолжают навязывать допуслуги

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) считают, что страховщики продолжают навязывать дополнительные услуги при оформлении договора ОСАГО, сообщила пресс-службе ОНФ в пятницу.

Мониторинг эксперты движения провели в июле текущего года в 46 регионах страны. В рамках него проводились проверка доступности заключения договора ОСАГО на сайте страховщика, а также опросы автовладельцев и посещения точек продаж страховщиков. Участие в исследовании приняли 2 тысячи 345 владельцев легковых автомобилей, а также мотоциклов, такси и представителей таксопарков. Проверка проходила в 29 страховых компаниях.

"Эксперты Народного фронта провели общероссийский мониторинг работы страховых компаний и опросили автовладельцев о качестве обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Продажа полисов в электронном виде заметно повлияла на доступность этой услуги в регионах. Но к качеству ее предоставления остаются претензии из-за частых технических ошибок на сайтах. А в точках "живых" продаж страховщики продолжают навязывать дополнительные услуги, что необоснованно увеличивает стоимость полиса", — говорится в сообщении.

В рамках исследования "фронтовики" сделали почти 300 тестовых оформлений e-ОСАГО, и более половины из них (59%) были затруднены из-за различных технических проблем. В основном, уточнили в организации, это ошибки, возникавшие на этапе регистрации страхователя, вводе данных о страхователе и транспортном средстве, загрузке документов, проверке и обработке данных.

Чаще всего, уточнили в организации, продажа полиса ОСАГО сопровождается дополнительным страхованием жизни, здоровья или имущества. "В представлении потребителя — это необоснованное и недобросовестное увеличение стоимости полиса, формирующее негативное отношение к страхованию автогражданской ответственности в целом. Для навязанных страховок действует "период охлаждения", но автовладельцы о нем не знают или не пользуются", — уточнили в ОНФ.

Кроме того, мониторинг показал, что помимо навязывания дополнительных видов страхования, сотрудники компаний взимают с автовладельцев плату за обязательный техосмотр у страховщика, за помощь в оформлении e-ОСАГО и другие услуги. В ряде регионов (Новосибирская область, Республика Башкортостан, Республика Бурятия и других) страховщики отказываются страховать ответственность владельцев мотоциклов и такси.