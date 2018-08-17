КОВРОВ (Владимирская область), 17 авг — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" создает на базе Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) кластер для разработки и серийного производства современных станков, который решит проблему технологической зависимости России в этой сфере, заявил во время выездного совещания в городе Коврове Владимирской области генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

В совещании по вопросам снятия законодательных барьеров в области диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса также приняли участие спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, депутаты Государственной думы, представители министерства промышленности и торговли РФ, представители законодательной и исполнительной власти Владимирской области.

"Очевидно, что без собственного станкостроения, отвечающего современным требованиям, невозможно ни импортозамещение, ни создание новых технологичных производств. Это базовая отрасль экономики, которая дает возможности для развития других отраслей. Пример Ковровского электромеханического завода показывает, что наш подход к переводу военных предприятий на гражданские рельсы может решать не только задачу загрузки мощностей предприятий ОПК в периоды снижения гособоронзаказа, но и способствовать ликвидации технологической зависимости в критически важных отраслях в общероссийском масштабе. Инвестиции в создание кластера составят около 460 миллионов рублей до 2024 года", — сказал Чемезов.

Как пояснили РИА Новости в Ростехе, главной задачей кластера является максимальная локализация производства токарных, токарно-фрезерных, вертикально-фрезерных, горизонтально-фрезерных станков самого современного уровня, которые станут основой для создания "цифровых фабрик".

"Основным преимуществом российских станков и обрабатывающих центров является отечественная система ЧПУ, которая обеспечит их киберзащищенность: станки нового поколения гарантируют высокий уровень информационной защиты и отсутствие скрытых возможностей для несанкционированного удаленного доступа к системам", — сказали в госкорпорации.

Там отметили, что в настоящий момент для расширения производства станочного оборудования на КЭМЗ возводится новый корпус площадью 5 тысяч квадратных метров, а его ввод в эксплуатацию состоится в 2019 году. "С учетом новых производственных площадей кластер сможет производить суммарно до 650 современных станков в год", — уточнили в Ростехе.

На данный момент на мощностях КЭМЗ в рамках кооперации с предприятиями, которые войдут в кластер, уже осуществляется сборка 10 моделей станков. Доля российских компонентов в продукции КЭМЗ в зависимости от модели станка сегодня составляет от 50 до 60%. К 2026 году долю зарубежных комплектующих планируется снизить до менее 10%.